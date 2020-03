Für Toni Kroos und seine Teamkollegen vom spanischen Fußball-Giganten Real Madrid ist die Corona-Quarantäne nach zwei Wochen vorüber - zumindest offiziell. Nach einem positiven Test beim Real-Basketballer Trey Thompkins war am 12. März auch die gesamte Fußball-Abteilung unter häusliche Isolation gestellt worden.

Häusliche Quarantäne für Kroos und Co. beendet

Laut der Zeitung AS hat der Verein bestätigt, dass kein weiterer Real-Profi an COVID-19 erkrankt ist. Zunächst ändert sich nun nicht viel: Die Spieler arbeiten individuelle Fitnesspläne ab, an gemeinsames Training ist angesichts der angespannten Lage in Spanien nicht zu denken.

Kroos, Weltmeister von 2002, motiviert seine Fans derweil per Instagram, zu Hause zu bleiben. Unter #TonisHomeChallenge führt er Tricks vor, die andere nachahmen sollen, und lobt dafür Preise aus. Am Freitag nahm unter anderem Handball-Nationaltorhüter Silvio Heinevetter teil.

SID