Der spanische Fußball-Erstligist Real Sociedad San Sebastian hat die Pläne, das Training am Dienstag wieder aufzunehmen, vorerst zurückgestellt. Dies geschah nach Rücksprache mit der baskischen Regionalregierung.

Fußballstadion in San Sebastián, Spanien

In Spanien, das aufgrund der Corona-Pandemie mehr als 17.000 Todesopfer beklagt, trat am Ostermontag eine kleine Lockerung im sogenannten "lockdown" in Kraft. Real Sociedad wird aber zunächst weiterhin das Einzeltraining für die Spieler zu Hause fortsetzen, um die getroffenen Maßnahmen und Einschränkungen der Regierung zu unterstützen.

SID