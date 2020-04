Für den Fall eines vorzeitigen Saisonabbruchs aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der spanische Fußballverband RFEF für eine Wertung des derzeitigen Tabellenstandes in der ersten Liga ausgesprochen. Wie der Verband am Donnerstag vorschlug, sollen anhand der aktuellen Konstellation in der Primera Division beispielsweise die Teilnehmer für die europäischen Wettbewerbe in der kommenden Saison bestimmt werden.

Die Liga sowie die UEFA stimmten dem Plan nicht zu

Die spanische Liga sowie die Europäische Fußball-Union (UEFA) stimmten dem Plan allerdings nicht zu. Stattdessen soll an einem Weg gearbeitet werden, um die Saison zu beenden. Liga-Präsident Javier Tebas hatte bereits Anfang des Monats betont, dass man Ende Mai sowie Anfang und Ende Juni als mögliche Termine für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs festgelegt habe.

Die spanische Liga pausiert seit Mitte März wegen der Coronakrise. Spanien gehört mit rund 19.000 Todesfällen zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Ländern.

SID