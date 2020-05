In Spanien rückt die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Profifußball näher. In dem von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Land ist ab Montag wieder ein Gruppentraining mit bis zu zehn Spielern erlaubt. In einem von der spanischen Regierung veröffentlichten Protokoll ist eine entsprechende Klausel enthalten.

In Spanien beginnt das Gruppentraining am Montag

La Liga hofft, die Punktspiele am 12. Juni wieder aufnehmen zu können. Präsident Javier Tebas erklärte jedoch einschränkend, dieser Termin sei abhängig von der Lage im Land, die letzte Entscheidung hätten die Gesundheitsbehörden.

Die reguläre Ligarunde war am 14. März nach 27 von 38 Spieltagen unterbrochen worden. Aktueller Tabellenführer ist der FC Barcelona zwei Punkte vor Real Madrid.

SID