Der FC Cadiz kehrt nach 14 Jahren in die erste spanische Fußball-Liga zurück. Die Andalusier sind nach der der 2:4 (0:2)-Niederlage von Real Saragossa gegen Real Oviedo am Sonntagabend nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen, die zum direkten Aufstieg in die Primera Division berechtigten.

Jurado (l.) spielte von 2010 bis 2012 bei Schalke

Zwar könnte UD Almeria mit drei Siegen noch nach Punkten mit dem Tabellenführer gleichziehen. Da Cadiz aber den direkten Vergleich für sich entschieden hat, ist dem Klub der früheren Bundesliga-Profis Jose Manuel Jurado (Schalke) und Filip Malbasic (Hoffenheim) der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

SID