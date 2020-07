Angreifer Gareth Bale hat seine Wechselambitionen beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid durch eine erneute Provokation untermauert. Beim glanzlosen 2:1 (2:0)-Erfolg der Königlichen beim FC Granada schmorte der Waliser bereits zum fünften Mal in Folge auf der Bank. Anstatt die Partie wie seine Teamkollegen interessiert zu verfolgen, hielt er sich seine Hände zu einem Fernglas geformt vor sein Gesicht und machte mal wieder sein eigenes Ding.

Gareth Bale searching for a new club like... 🔭 pic.twitter.com/zkmvnpxkeQ