Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen (28) wird dem katalanischen Renommierklub FC Barcelona nach seiner Knie-Operation zweieinhalb Monate nicht zur Verfügung stehen. Dies gab Barca am Dienstag nach dem Eingriff bekannt.

Barca muss länger auf Marc-Andre ter Stegen verzichten

Der Ex-Gladbacher hatte sich vier Tage nach dem 2:8-Debakel in der Champions League gegen Bayern München einem Eingriff an der Patellasehne im rechten Knie unterziehen müssen. Die OP wurde von Dr. Ramon Cugat vorgenommen. Ter Stegen hatte in dieser Saison 46 Pflichtspiele für Barcelona bestritten und dabei 15 Partien ohne Gegentor aufgewiesen.

"Ich werde einige Wochen zur Genesung brauchen, um zu 100 Prozent wieder zurückzukommen", hatte ter Stegen am Montagabend vor der OP auf Twitter geschrieben: "Ich bin ruhig und positiv, was die Situation angeht, ich werde bald zurück sein."

Für die nächsten Länderspiele der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am 3. September gegen Spanien in Stuttgart, am 6. September in Basel gegen die Schweiz, am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei, am 10. Oktober in der Ukraine und am 13. Oktober gegen die Schweiz in Köln steht der Barca-Keeper jedoch nicht zur Verfügung.

SID