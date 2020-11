Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi ist von FC-Barcelona-Trainer Ronald Koeman beim La-Liga-Spiel am Samstag gegen Betis Sevilla zunächst auf die Bank gesetzt worden. "Wir sprechen nicht von einer Verletzung, er ist einfach nicht frisch genug", sagte Koeman-Assistent Alfred Schreuder, Ex-Coach der TSG Hoffenheim.

Messi stand gegen Betis Sevilla nicht in der Startelf

Messi habe viele Spiele in der letzten Zeit bestritten, so Schreuder, "deshalb hat Koeman entschieden, dass er zunächst draußen bleibt", so Schreuder. In der Primera Division ist Barca weit abgeschlagen im unteren Mittelfeld platziert, in der Champions League gewannen die Katalanen hingegen alle drei Gruppenspiele bislang.

SID