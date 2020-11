Der spanische Fußball-Erstligist Celta Vigo hat sich am Montag von Trainer Oscar Garcia (47) getrennt. Der Traditionsklub belegt nach dem 1:1 am Freitag beim FC Elche nur den 17. Tabellenplatz in La Liga. In neun Meisterschaftsspielen gelang nur ein Sieg.

Bekommt einen neuen Trainer: Ex-Dortmunder Emre Mor

Garcia, ehemaliger Chefcoach von Red Bull Salzburg, hatte erst vor Kurzem seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Der Nachfolger ist noch nicht bestimmt.

SID