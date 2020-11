Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft bleibt unter ihrem neuen Bondscoach Frank de Boer weiter sieglos. Im Test gegen Spanien kam Oranje am Mittwoch nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, damit wartet die Elftal auch nach vier Spielen unter de Boer noch auf einen Sieg - so lange wie unter keinem seiner Vorgänger.

Niederlande unter de Boer weiter sieglos

Die Spanier treffen in der Nations League am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sevilla auf die deutsche Nationalmannschaft. Zuvor ist am Samstag (20.45 Uhr) die Schweiz ihr Gegner.

Sergio Canales brachte in Amsterdam die Gäste, die ohne Kapitän Sergio Ramos aufliefen, in der 19. Minute in Führung. Donny van de Beek sorgte kurz nach der Pause für den Endstand (47.).

SID