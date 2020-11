Der serbische Angreifer Luka Jovic von Real Madrid ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der spanische Fußball-Rekordmeister am Freitagnachmittag mit. Jovic ist der vierte Coronafall im Profikader der Königlichen nach Eden Hazard, Casemiro und Eder Militao.

Nach Länderspielreise: Jovic mit Coronavirus infiziert

Der frühere Torjäger von Eintracht Frankfurt, gegen den im Oktober in Belgrad wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Corona-Regeln Anklage erhoben worden war, war erst am Donnerstag von der Nationalmannschaft nach Madrid zurückgekehrt. Beim 5:0-Erfolg der von mehreren Coronafällen gebeutelten Serben gegen Russland am Mittwoch hatte Jovic zwei Tore erzielt.

Zu Beginn der Corona-Pandemie im März war Jovic mit der Erlaubnis der Madrilenen aus Spanien zu seiner Familie nach Serbien geflogen. Lokale Medien berichteten, dass der 22-Jährige in Belgrad unterwegs gewesen und mit Freunden gefeiert haben soll. Nach den damaligen Vorschriften hätte sich Jovic zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen.

SID