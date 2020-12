Der deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat mit Real Madrid wieder zur Tabellenspitze aufgeschlossen. Nach einem 2:0 (0:0) gegen den FC Granada am Mittwoch haben die Königlichen wie Atletico Madrid 32 Zähler auf dem Konto - allerdings haben sie auch zwei Spiele mehr absolviert als ihr Stadtrivale.

Kroos und Real ziehen mit Stadtrivale Atletico gleich

Kroos spielte in einer zähen Partie durch, Tore von Casemiro (57.) und Karim Benzema (90.+4) bescherten dem spanischen Rekordmeister den sechsten Pflichtspielsieg in Serie. Atletico hatte am Dienstag das Spitzenspiel bei Real Sociedad San Sebastian 2:0 gewonnen.

SID