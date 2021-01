Real Madrid hat zumindest vorübergehend die Tabellenführung in La Liga erobert. Der spanische Rekordmeister gewann mit Fußball-Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf gegen Celta Vigo mit 2:0 (1:0) und zog mit 36 Punkten am Stadtrivalen Atletico Madrid (35) vorbei. Atletico hat allerdings drei Spiele weniger ausgetragen und kann schon am Sonntag im Spiel bei Deportivo Alaves kontern.

Die Highlights der Partie im Video

Real bleibt zumindest bis Sonntag Tabellenführer

Ligaportal/SID