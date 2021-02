Auf dem Weg zum elften Meistertitel in Spanien hat Atletico Madrid einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone kam in einem Nachholspiel bei UD Levante nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus, führt die Tabelle aber mit sechs Punkten Vorsprung auf Stadtrivale und Rekordmeister Real Madrid an. Zudem hat Atletico noch eine Begegnung weniger ausgetragen.

Atletico holt gegen Levante nur einen Punkt

Enis Bardhi brachte den Gastgeber in Führung (17.). Marcos Llorente bewahrte den Spitzenreiter mit seinem Treffer (37.) immerhin vor der zweiten Saisonniederlage.

SID