Athletic Bilbao fordert den Rekordsieger FC Barcelona im Finale des spanischen Fußball-Pokals heraus. Im spannenden zweiten Halbfinale gewannen die Basken das Rückspiel bei UD Levante 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung, das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Athletic Bilbao bejubelt den doppelten Finaleinzug

Dank des Siegtreffers von Alex Berenguer (112.) steht der einstige Dauer-Pokalsieger damit in zwei Copa-Finals: Erst am 3. April im nachgeholten Endspiel der Saison 2019/2020 gegen Real Sociedad, dann zwei Wochen später gegen Barca. Die Katalanen hatten sich am Mittwoch gegen den FC Sevilla durchgesetzt.

SID