Der neue Präsident des spanischen Fußball-Renommierklubs FC Barcelona, Joan Laporta, will alles daransetzen, Superstar Lionel Messi über das Saisonende hinaus an die Katalanen zu binden. "Ich nehme mir jetzt einen Moment Zeit und dann versuche ich, Leo zu überzeugen, dass er bleibt", sagte der Klub-Chef bei seiner Amtseinführung am Mittwoch.

Laporta ist zum zweiten Mal Präsident des FC Barcelona

"Wir wollen Messi behalten, denn er ist der beste Spieler in der Geschichte dieses Klubs", betonte Laporta, "ich liebe ihn über alles und auch Barcelona und Barca tun das. Wenn das Stadion wieder mit Zuschauern gefüllt ist, wenn du wieder vor Publikum spielst, dann kannst du uns nicht verlassen." Messi war wie andere Barca-Asse bei der Amtseinführung im Estadio Camp Nou anwesend und lächelte bei den Worten Laportas.

Außerdem will der Klub-Boss so schnell wie möglich Sorge dafür tragen, dass der mit über einer Milliarde Euro verschuldete Traditionsklub aus Katalonien finanziell gesundet: "Das Wichtigste ist, dass Barca wieder wirtschaftlich nachhaltig ist."

Laporta war am 7. März zum zweiten Mal zum Barca-Präsidenten gewählt worden. Der 58 Jahre alte Rechtsanwalt hatte 54,28 Prozent der Stimmen auf sich vereinigt. Laporta hatte bereits von 2003 bis 2010 dem Klub vorgestanden.

SID