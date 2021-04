Der spanische Fußball-Erstligist FC Villarreal macht den treuen Fans ein ganz besonderes Geschenk. Präsident Fernando Roig verkündete, dass man die 17.173 Dauerkarten kostenlos an die Anhänger verteilen werde.

Villareal verschenkt Dauerkarten für die nächste Saison

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in der laufenden Saison noch keine Spiele mit Zuschauern stattfinden. Der Klub-Chef hofft, dass in der neuen Spielzeit wieder Zuschauer ins Estadio de la Ceramica zurückkehren dürfen, wenn die Impfkampagne in Spanien entsprechend umgesetzt ist.

SID