Fußball-Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen (28) hat mit dem FC Barcelona zum fünften Mal den spanischen Pokal gewonnen. Die Katalanen setzten sich im Finale der Copa del Rey gegen Athletic Bilbao hochverdient mit 4:0 (0:0) durch, für den erfolgsverwöhnten Klub war es der erste Titel seit der Meisterschaft 2019 und der 31. Pokalsieg insgesamt. Alle vier Tore fielen innerhalb von zwölf Minuten - Superstar Lionel Messi traf doppelt.

Barca feiert den Pokalsieg

Bilbao vergab auch die zweite Chance auf seinen 24. Copa-Erfolg innerhalb von zwei Wochen. Die Basken hatten Anfang April das um ein Jahr verschobene Endspiel der Saison 2019/20 gegen Real Sociedad San Sebastian 0:1 verloren. Beide Spiele fanden in Sevilla ohne Zuschauer statt.

Barca revanchierte sich dank der Treffer von Antoine Griezmann (60.), Frenkie de Jong (63.) und Messi (68./72.) für die Niederlage im Supercup gegen Bilbao im Januar und baute seine Bestmarke im Königspokal aus. Hinter dem Rekordchampion folgen Bilbao (23 Titel) und Real Madrid (19), die Königlichen warten seit 2014 auf einen Erfolg im ältesten Fußballwettbewerb Spaniens.

Ter Stegen, der am Samstag kaum geprüft wurde, hatte mit Barcelona nach seinem Wechsel aus Mönchengladbach in den ersten vier Jahren den Pokal geholt, ehe 2019 im Endspiel gegen Valencia die Serie riss. Bilbao kassierte dagegen die sechste Finalniederlage in Folge, der bislang letzte Pokaltriumph des Altmeisters datiert aus dem Jahr 1984.

SID