Mittelfeldspieler Federico Valverde vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist wenige Stunden vor dem Ligaspiel beim FC Cadiz (22.00 Uhr/DAZN) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Königlichen am Mittwoch auf der Vereinswebseite mit. Weitere Angaben machte der Klub des deutschen Nationalspielers Toni Kroos nicht. Real tritt schon am kommenden Dienstag zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea um Teammanager Thomas Tuchel an.

Valverde reiht sich unter die Coronafälle bei Real

Zuvor waren neben Trainer Zinedine Zidane bereits die Profis Eden Hazard, Casemiro, Luka Jovic, Mariano, Eder Militao, Nacho, Raphael Varane und Kapitän Sergio Ramos infiziert.

SID