Trainer Xabi Alonso ist mit der zweiten Mannschaft des spanischen Fußball-Erstligisten Real Sociedad in die zweite Liga aufgestiegen. Das Team aus dem Baskenland gewann das entscheidende Play-off-Spiel gegen den FC Algeciras 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. In Spanien können B-Mannschaften bis in die Segunda Division aufsteigen, zuletzt hatte das die zweite Mannschaft des FC Barcelona 2017/18 geschafft.

Aufstieg mit Real Sociedad B: Xabi Alonso

Der einstige Welt- und Europameister Alonso (39) war in März auch mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht worden, verlängerte dann aber seinen Vertrag bis 2022.

