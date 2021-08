Rio-Weltmeister Toni Kroos muss sich wegen seiner Schambeinentzündung auf dem Weg zum Comeback beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid weiter in Geduld üben. "Es ist leider so, dass das nicht einfach so wegzuschütteln ist", sagte Kroos in einem Video bei Twitter: "Es ist zäh, aber es sind leichte Fortschritte erkennbar."

Kroos kann Rückkehr nicht absehen (Foto: SID)

Kroos, der nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM im Sommer das Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft verkündet hatte, pausiert bereits seit Anfang des Monats. Der 31-Jährige kann noch keine Prognosen zur Rückkehr abgeben. "Es ist nach wie vor schwer zu sagen, wann ich wieder auf dem Platz stehe", so Kroos.

SID