Der spanische Topklub FC Barcelona hat den Vertrag mit seinem Jungstar Pedri bis 2026 verlängert. Am Donnerstag twitterte der Klub "It's done. #DreamTeen" zu einem Video Pedris mit der entsprechenden Jahreszahl. Die Ausstiegsklausel des Mittelfeldstrategen soll laut Medienberichten bei einer Milliarde Euro liegen.

Jungstar Pedri verlängert bei Barca bis 2026 (Foto: SID)

Für die finanziell stark angeschlagenen Katalanen ist die Vertragsverlängerung nach dem Abgang von Superstar Lionel Messi im Sommer ein Erfolg. Pedri war in der vergangenen Saison bei Barca zum Stammspieler gereift und spielte für die spanische Nationalmannschaft sowohl die EM als auch bei Olympia. Der 18-Jährige, der von zahlreichen Topklubs in Europa umworben wurde, gilt als "neuer" Andres Iniesta.

SID