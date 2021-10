Vereins-Ikone Xavi bleibt beim FC Barcelona der Favorit auf die Nachfolge des entlassenen Trainers Ronald Koeman. Zunächst soll aber wohl ein Interimstrainer den schnellen Fall des katalanischen Spitzenklubs stoppen. Das berichten spanische Medien übereinstimmend.

Xavi gilt als Favorit auf die Nachfolge von Koeman (Foto: SID)

Demnach könnten Sergi Barjuan, Trainer des B-Teams, oder Nachwuchskoordinator Albert Capellas Barcelona in den drei Begegnungen bis zur Länderspielpause betreuen. Letzterer war 2017 fünf Monate Co-Trainer bei Borussia Dortmund unter Peter Bosz und bis Sommer U21-Trainer von Dänemark.

In der Zwischenzeit könnte das finanziell schwer angeschlagene Barca versuchen, Idol Xavi aus seinem bis 2023 laufenden Vertrag bei Al-Sadd FC in Katar auszulösen. "Ich habe immer gesagt, dass mein Hauptziel Barca ist. Das ist meine Heimat und es wäre ein Traum", hatte der 41-Jährige zuletzt betont.

"Xavi sagt Ja zu Laporta", schrieb die Zeitung Marca jetzt über die Gespräche mit Präsident Joan Laporta. Sollten die Verhandlungen mit Al-Sadd über die Freigabe scheitern, gelten Erik ten Hag von Ajax Amsterdam und River Plates Marcelo Gallardo als Alternativen.

Koeman war nach dem 0:1 bei Aufsteiger Rayo Vallecano am Mittwochabend nach nur 15 Monaten mit dem Pokalsieg 2021 entlassen worden. Es war die vierte Niederlage in den jüngsten sechs Pflichtspielen. In La Liga ist Barca auf Rang neun abgestürzt, in der Champions League droht dem Gegner von Bayern München erstmals seit 21 Jahren das Aus in der Vorrunde.

SID