Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Liga vorerst die Tabellenspitze zurückerobert. Der Rekordmeister setzte sich beim FC Granada am Ende in doppelter Überzahl mit 4:1 (2:1) durch und rückten damit zunächst auf Rang eins vor. Am Sonntagabend jedoch kann Real Sociedad San Sebastian die Königlichen mit einem Sieg gegen den FC Valencia wieder von der Spitze verdrängen.

Real Madrid mit Sieg gegen den FC Granada (Foto: SID)

Marco Asensio brachte Real nach Vorlage von Toni Kroos in Führung (19.). Der ehemalige deutsche Nationalspieler bereitete wenig später auch das zweite Gästetor von Nacho Fernandez (23.) vor. Der Anschlusstreffer für Granada gelang Luis Suarez (34.). Vinicius Junior erhöhte für die Madrilenen (56.), ehe die Platzherren Monchu (67.) und Robert Moreno (70.) durch Platzverweise verloren. Gegen nur noch neun Gegenspieler traf Ferland Mendy erneut für Madrid (76.).

SID