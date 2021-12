Rekordmeister Real Madrid setzt seine Verfolger in der spanischen Fußball-Liga unter Druck. Die Mannschaft des 2014er-Weltmeisters Toni Kroos bezwang Athletic Bilbao am Mittwoch in einem Nachholspiel mit 1:0 (1:0) und liegt an der Tabellenspitze sieben Punkte vor ihrem Stadtrivalen Atletico, der ein Spiel weniger absolviert hat.

Karim Benzema erzielte den Siegtreffer (Foto: SID)

Der französische Nationalspieler Karim Benzema (40.) sicherte Real den fünften Ligasieg in Serie. Noch vor Weihnachten spielen die Königlichen schon wieder gegen Bilbao - am 22. Dezember, diesmal in einem vorgezogenen Duell.

SID