Der spanische Fußball-Pokalsieger FC Barcelona hat unter dem neuen Trainer Xavi in La Liga einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Im dritten Spiel mit dem Rückkehrer an der Seitenlinie verloren die Katalanen am Samstag gegen Betis Sevilla mit 0:1 (0:1). Juanmi (79.) traf zum Tor des Tages. Zuvor hatte es zwei Siege unter Xavi für Barca in der Primera Division gegeben.

Rückschlag für Xavi und den FC Barcelona (Foto: SID)

Barcelona um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hat weiter 23 Punkte auf dem Konto und ist meilenweit von den Spitzenrängen entfernt. Der Rückstand zu Rekordmeister und Tabellenführer Real Madrid, der am Abend bei Real Sociedad aus San Sebastian antritt, beträgt schon jetzt 13 Zähler. Betis festigte Rang fünf.

SID