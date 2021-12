Der Corona-Ausbruch beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid weitet sich aus. Wie Real am Donnerstag mitteilte, haben sich auch Offensivstar Marco Asensio, der nach langer Verletzungspause vor dem Comeback stehende Gareth Bale, Sturmtalent Rodrygo, Ersatzkeeper Andrij Lunin sowie Assistenztrainer Davide Ancelotti infiziert.

Marco Asensio wurde positiv auf Corona getestet (Foto: SID)

Bereits am Mittwoch hatte der Klub positive Tests bei Luka Modric und Marcelo verkündet. Welche Auswirkungen der Ausbruch auf die beiden verbleibenden Liga-Spiele des Jahres gegen den FC Cadiz am Sonntag (21.00 Uhr) und am kommenden Mittwoch (21.30 Uhr/jeweils DAZN) bei Athletic Bilbao hat, ist offen.

SID