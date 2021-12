Die Corona-Lage beim 26-maligen spanischen Fußballmeister FC Barcelona spitzt sich bedrohlich zu. Die Katalanen meldeten am Donnerstag drei weitere Fälle. Der frühere Bayern-Profi Philippe Coutinho, Sergino Dest sowie Ez Abde haben sich laut Klubangaben infiziert und befinden sich in Isolation. Schon am Dienstag und Mittwoch waren vier Infektionen bekannt geworden, darunter der ehemalige Dortmunder Ousmane Dembele.

Immer mehr Coronafälle beim FC Barcelona (Foto: SID)

Auch Rekordmeister Real Madrid hatte am Mittwoch vier Fälle gemeldet. Unter anderem hat sich der belgische Nationaltorhüter Thibaut Courtois infiziert. Real hat seit Mitte Dezember bereits zwölf Coronafälle zu beklagen, darunter auch Abwehrchef David Alaba.

SID