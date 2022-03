Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss im Clasico gegen den FC Barcelona (Sonntag, 21.00 Uhr/DAZN) auf seinen formstarken französischen Stürmerstar Karim Benzema verzichten. Wie Real-Trainer Carlo Ancelotti am Samstag bei der Pressekonferenz mitteilte, hat sich Benzema (34) eine Verletzung an der linken Wade zugezogen.

Benzema verpasst den Clasico (Foto: SID)

Benzema werde deswegen am Montag auch nicht zur französischen Nationalmannschaft reisen können, führte der ehemalige Bayern-Coach Ancelotti aus. Der bereits für die WM-Endrunde in Katar qualifizierte Titelverteidiger Frankreich testet am 25. März in Marseille gegen die Elfenbeinküste, vier Tage später geht es in Lille gegen Südafrika.

SID