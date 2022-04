Stolze 9 Mal in Serie wurde David Alaba mit dem FC Bayern München Deutscher Meister. Nach seinem Transfer im vergangenen Sommer zu Real Madrid steht der 29-jährige Wiener nun fünf Runden vor Saisonende vor seinem ersten Tittel in der Primera Division. Am morgigen Samstag genügt den "Königlichen" im Bernabeau Stadion gegen Espanyol Barcelona (Ankick: 16:15 Uhr) bereits ein Unentschieden für den 35. Meistertitel in LaLiga, womit man den amtierenden Meister und Lokal-Rivalen Atlético Madrid ablösen würde. Alaba und Co. liegen aktuell mit 78 Punkten 15 Zähler (plus 12 Tore) vor Verfolger FC Barcelona.

Auf die mögliche Meisterfeier auf dem Plaza de Cibeles im Zentrum von Madrid fiebert der 29-jährige Wiener ganz besonders hin Es wäre gesamt der 10. Meistertitel in Folge für David Alaba (9 für den FC Bayern). "Madrids Matchball", der erste, nun am Samstag gegen Espanyol - die große Party danach mit den Fans in der Stadt als Motivationsspritze sei fest eingeplant.

Real-Trainer Carlo Ancelotti: "Wenn wir es schaffen, den Titel am Samstag zu gewinnen, werden wir natürlich feiern." Nachsatz: "Ich glaube, das würde uns für das Spiel gegen Manchester City helfen."

Y’all know: We can't wait for the 2nd leg. pic.twitter.com/bjHKs6gXDb — David Alaba (@David_Alaba) April 26, 2022

Rotieren für Championsleague-Challenge gegen Citizens

Am kommenden Mittwoch, 4. Mai, steht im Estadio Santiago Bernabeú die Aufholjagd gegen den englischen Meister im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City an - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVTECKER. Um weiter auf der Championsleague-Bühne zu "tanzen", respektive ins Finale am 28. Mai in Parist zukommen gilt es für das "weiße Ballett" um den französischen Torjäger vom Dienst - Karim Benzema - ein 3:4 aufzuholen. Ob der angeschlagene Alaba, der im Hinspiel gegen seinen Ex-Coach Pep Guardiola und die Citizens rechtzeitig fit wird, ist fraglich.

Der Innenverteidiger war in der vergangenen Woche in LaLiga gegen Osasuna mit Adduktorenproblemen ausgewechselt worden und blieb auch in Manchester nach 45 Minuten in der Kabine Er werde "alles dafür tun", um im Rückspiel einsatzfähig zu sein, versprach Alaba. Mit den Madrilenen hatte der 92-fache ÖFB-Teamspieler im Jänner bereits den spanischen Supercup geholt, es wäre der insgesamt elfte Meistertitel in der Karriere des Wieners.

Aufgrund des komfortablen Vorsprungs von 15 Zählern auf den Zweiten FC Barcelona und den Dritten FC Sevilla (beide je 63 Zähler) ist der 35. Meistertitel für die "Merengues" nurmehr Formsache. Gegen Espanyol, das drei der vergangenen vier Spiele verloren hat, wird der 62-jährige Italiener Anchelotti neben Alaba wohl auch Casemiro, Luka Modrić, Ferland Mendy sowie seinen Torgarant Karim Benzema schonen.

Bei der angepeilten Meisterfeier am Fuente de Cibeles, dem Brunnen der Göttin Kybele, wäre Alaba bei der Fahrt im offenen Bus jedoch wohl dabei.

Fotocredit: IMAGO / Agencia EFE