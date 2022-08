Weltfußballer Robert Lewandowski hat den FC Barcelona mit seinem zweiten Doppelpack in Folge zum ersten Heimsieg in der laufenden Spielzeit geschossen. Beim 4:0 (2:0)-Erfolg über Real Valladolid brachte der polnische Topstürmer seinen neuen Arbeitgeber in Führung (24.), Pedri (43.) legte noch vor der Pause nach. In der zweiten Hälfte entschied der langjährige Torjäger von Barcas Champions-League-Vorrundengegner Bayern München mit der Hacke die Partie (64.), Sergi Roberto (90.+2) sorgte für den Endstand.

Robert Lewandowski trifft doppelt für Barcelona

Mit sieben Punkten stehen die ungeschlagenen Katalanen, bei denen erstmals auch der französische Neuzugang Jules Kounde mitwirkte, vorübergehend auf dem zweiten Tabellenplatz der spanischen Liga.

Am Sonntagabend (22 Uhr/DAZN) könnte Meister Real Madrid mit einem Sieg bei Espanyol Barcelona wieder an Barca vorbeiziehen und die Tabellenführung übernehmen.

