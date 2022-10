Lewandowski schießt Barcelona zum Sieg gegen Villarreal

Foto: AFP/SID/JOSEP LAGO

Weltfußballer Robert Lewandowski hat den FC Barcelona nach der Pleite im Clasico zurück in die Erfolgsspur geführt. Der Pole erzielte am Donnerstag beim 3:0 (3:0) in La Liga gegen den FC Villarreal nach zwei herausragenden Einzelaktionen die ersten beiden Treffer. Nach zehn Spielen liegt Barca mit 25 Punkten drei Zähler hinter dem Erzrivalen Real Madrid auf Rang zwei.

Nach Lewandowski (31./35.), der am Montag mit der Gerd-Müller-Trophäe für den besten Angreifer der abgelaufenen Saison ausgezeichnet worden war, traf Jungstar Ansu Fati (38.) vor 73.261 Zuschauern im Camp Nou zur frühen Vorentscheidung. Am Sonntag hatte der 26-malige Meister den 185. Clasico gegen Real mit 1:3 verloren und die Tabellenführung an die Königlichen abgeben müssen.

Die Führung besorgte Lewandowski, als er nach einer scharfen Flanke mit einem Hackentrick zwei Verteidiger ins Leere grätschen ließ und locker einschob. Nur vier Minuten später zog der frühere Bayern-Star von der linken Seite nach innen und schlenzte den Ball aus 18 Meter ins rechte Eck, es war sein wettbewerbsübergreifend 16. Saisontreffer, der elfte in der Liga.

© 2022 SID