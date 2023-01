Mit dem 3. Sieg nacheinander - allesamt 1:0 - hat der FC Barcelona seine Tabellenführung in der spanischen La Liga vorerst ausgebaut. Weiterhin ohne den gesperrten früheren Bayern-Star Robert Lewandowski setzten sich die Katalanen mit einiger Mühe 1:0 (0:0) beim FC Girona durch. Mit nun 47 Punkten aus 18 Spielen liegen die Katalanen sechs Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid (41), der am Sonntag verkürzen kann. Torhüter Marc-André ter Stegen blieb zum 14. (!) Mal in dieser Saison in der Primera Division ohen Gegentor!

Pedri (r.) mit dem entscheidenden Tor für Barcelona

Foto: AFP/SID/PAU BARRENA

Barca-Bollwerk: Erst 6 Gegentore in der Saison

Pedri (61.) erzielte nach einem Fehler von Gironas Torhüter Paulo Gazzaniga den Treffer des Tages. Für Barcelona war es das dritte 1:0 in Folge und der insgesamt 15. Saisonsieg. Die Mannschaft um den 30-jährigen deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hat überhaupt erst 6 Gegentore hinnehmen müssen. Gironas Trainer Michel sah kurz vor dem Schlusspfiff die Rote Karte (90.+4), weil er zu wüst protestiert hatte.

Verfolger Real Madrid ist damit in Zugzwang. Der Titelverteidiger trifft am Sonntag (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) im Spitzenspiel auf Real Sociedad San Sebastian, das aktuell den dritten Platz belegt.

¿Sabéis cuántas van ya?

⛔️ 𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗖𝗘 ⛔️ pic.twitter.com/Hcql0ymsdO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 28, 2023

