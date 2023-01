Gennaro Gattuso und der FC Valencia gehen getrennte Wege

Der spanische Fußball-Erstligist FC Valencia hat sich von Trainer Gennaro Gattuso getrennt. Das teilte der Klub am Montag mit. Der Italiener, der 2006 in Deutschland Weltmeister geworden war, hatte das Team erst zu Saisonbeginn übernommen. Nach 18 Spielen liegt Valencia in der Liga mit nur fünf Siegen auf Rang 14.

Zunächst wird Teammanager Salvador Gonzalez den Trainerposten übernehmen. Gattuso hatte vor seinem Engagement in Spanien den SSC Neapel sowie die AC Mailand, für die er 13 Jahre als Spieler aktiv war, trainiert.

