"Elche-Test bei Trainern"...! Der FC Elche hat mit Sebastian Beccacece den insgesamt bereits 6. Trainer in der laufenden Saison verpflichtet. Der 42 Jahre alte Argentinier folgt bei dem Tabellenletzten aus der spanischen Primera Division (LaLiga) auf Pablo Machin, der am Montag freigestellt worden war, und feiert sein Debüt ausgerechnet gegen den souveränen Liga-Leader FC Barcelona. Trainer-Wechsel haben in dieser Saison Konjunktur beim abstiegsbedrohten Klub aus der Region Valencia.

Beccacece übernimmt beim FC Elche

Mehr Punkte Rückstand auf Nichtabstiegsplatz als geholt!

Zuvor waren bereits Francisco Rodriguez und Jorge Almiron entlassen worden. Zwischen den Amtszeiten von Beccaceces Vorgängern waren außerdem Alberto Gallego und Sergio Mantecon für ein beziehungsweise zwei Spiele im Amt.

Auf Platz 20 hat Elche mehr Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz (14) als der Klub bisher selbst Punkte geholt hat (13). Sein Debüt feiert Beccacece, der vorher noch nie einen Klub in Europa betreut hat, nach der länderspielbedingten Liga-Pause ausgerechnet gegen den Tabellenführer FC Barcelona.

