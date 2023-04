Robert Lewandowski hält den Spitzenreiter FC Barcelona in der spanischen Primera División klar auf Titelkurs. Der frühere FC Bayern-Stürmer erzielte beim 4:0 (1:0) der Katalanen beim Tabellenletzten FC Elche, bei dem der bereits 6. Trainer (!) in dieser Saison sein Debüt gab, am Samstagabend seine Saisontore Nr. 16 und 17 im 23. Einsatz. 4 Spiele hat der 34-jährige, polnische Torjäger wegen Sperren und einer Verletzung verpasst. Der deutsche Barca-Keeper André ter-Stegen spielte in seinem 27. Saison-Einsatz in LaLiga zum 20. Mal zu Null!

Barcelona gewinnt - Lewandowski mit Doppelpack

Barca baut Vorsprung auf Titelverteidiger Real auf 15 Punkte aus

Barcelona baute seinen Vorsprung auf Real Madrid damit zumindest vorübergehend auf 15 Punkte aus, der Rivale empfängt erst am Sonntag Real Valladolid.

Vor der Länderspielpause hatte Barca, Team des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen (spielte in 27 Saison-Spielen in LaLiga 20 Mal zu Null), Madrid im El Clasico besiegt. Am kommenden Mittwoch kommt es zum erneuten Duell im Rückspiel des Pokal-Halbfinals (Hinspiel: 1:0).

Kurios: Lewandowski schoss sich beim 1:0 selbst an

Robert Lewandowski traf am Samstag etwas glücklich, er hatte sich selbst angeschossen (20.). Das zweite Tor erzielte Ansu Fati (56.), ehe erneut Lewandowski alles klar machte (66.). Den Schlusspunkt setzte Ferran Torres (70.).

Elche sorgte für ein Kuriosum: Beim weit abgeschlagenen Schlusslicht saß erstmals Sebastian Beccacece auf der Bank - der sechste Trainer der Saison.

