Real Madrid verliert die erfolgreiche Titelverteidigung in der spanischen Liga nach einem unerwarteten Debakel immer weiter aus den Augen. Die Königlichen unterlagen ohne den verletzten ÖFB-Teamspieler David Alaba und Torgarant Karim Benzema bei Aufsteiger FC Girona mit dem Viererpacker Taty Castellanos völlig überraschend mit 2:4 (1:2) und liegen in LaLiga nunmehr 11 Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona, der erst morgen spielt, zurück.

Taty Castellanos (l.) feiert seinen Viererpack

"Poker" Castellanos schreibt spanische Fußball-Geschichte

Stürmer Castellanos schrieb dabei spanische Fußball-Geschichte: Der 24-jährige Argentinier erzielte als erster Profi in diesem Jahrtausend einen Viererpack (12./24./46./62.) in LaLiga gegen Real. In Spanien werden 4 Treffer in einem Spiel durch einen Akteur "Poker" genannt.

Angreifer Vinicius Jr. (34.) mit seinem 10. Saisontor und Lucas Vazquez (85.) trafen für Real Madrid. DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger spielte wie Ex-Nationalspieler Toni Kroos bei den Königlichen durch.

Der Tabellenzweite hat 7 Spiele vor dem Saisonende 11 Punkte Rückstand auf den ewigen Rivalen FC Barcelona. Die Katalanen haben eine Partie weniger bestritten und spielen morgen Abend beim Tabellenzehnten Rayo Vallecano.

