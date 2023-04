Bis zum Samstag-Spiel zwischen LaLiga-Leader FC Barcelona und Betis Sevilla (4:0) war Vicenç Martínez (†93) der ewige Barca-Rekordhalter als jüngster Debütant in der Primera Division – spielte mit 16 Jahren, 9 Monaten und 7 Tagen am 19. Oktober 1942 gegen Real Madrid erstmals in der spanischen Meisterschaft. Lionel Messi (35) erlebte bei Barça sein Debüt gar erst mit 17 Jahren, 3 Monaten und 22 Tagen, Vereinslegende Andrés Iniesta (38) mit 18 Jahren, 5 Monaten und 22 Tagen. Sie alle wurden übertroffen von Lamine Yamal, der mit gerade mal 15 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen vor 88.530 Zuschauern sein LaLiga-Debüt feierte.

Xavi: „Er ist etwas Besonderes"

Der 15-jährige Lamine Yamal wurde bei seiner LaLiga-Premiere in der 83. Minute im legendären Camp Nou für den 18-jährigen Gavi eingewechselt und stellt damit einen neuen Barça-Rekord auf! Beinahe wäre dem Rohdiamanten und Mannschaftskollegen von Toptorjäger Robert Lewandowski & André ter Stegen sogar bei seinem "Debütanten-Ball" ein Tor zum Einstand gelungen - siehe nachfolgendes Twitter-Video.

Wer ist der neue Rekord-Debütant beim FC Barcelona?

Der blutjunge Außenstürmer, der eigentlich bei der U19 der „Blaugrana“ kickt, ist die Nachwuchs-Hoffnung beim katalanischen Spitzenklub.

Der kleine (1,65 Meter) und wirblige Rechtsaußen überzeugt dabei vor allem durch Schnelligkeit, Dribblingskünste und Torgefahr. Das brachte ihm bereits einen Länderspieleinsatz für die spanische U19 ein – und jetzt das Debüt als jüngster LaLiga-Spieler aller Zeiten unter seinem Trainer und Mentor Xavi (43).

Der schwärmt über seinen Schützling: „Er ist etwas Besonderes. Er konnte Tore schießen, er hat geholfen, er ist selbstbewusst. Er hat gezeigt, was er ist. Er hat keine Angst. Ich denke, er hat viel Potenzial und könnte wichtig werden.“

Wächst da bei Barça der neue Lionel Messi heran? Spanische Medien titeln Yamal bereits als das größte Talent der legendären Barça-Akademie „La Masia“ seit dem Wunderstürmer aus Argentinien. Auch Vergleiche mit Super-Juwel Ansu Fati (20) werden gezogen.

"Er hat Persönlichkeit, angeborenes Talent, letzten Pass, er ist stark" Sein Trainer Xavi: „Im Juli wird er 16 Jahre alt. Er hat Persönlichkeit, angeborenes Talent, letzten Pass, er ist stark. Er kann eine wichtige Etappe im Verein markieren.“ Bereits am vergangenen Wochenende saß der Super-Youngster im Spitzenduell gegen Atlético Madrid auf der Bank, kam allerdings nicht zum Einsatz. Nun durfte er mit 15 Jahren seine ersten 7 Minuten Erstliga-Duft schnuppern und...ist könnte alsbald in so jungen Jahren mit dem FC Barcelona Spanischer Fußball-Meister sein. Fotocredit: IMAGO/PressinPhoto

