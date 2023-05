Der normalerweise weithin hell erleuchtete Cristo Redentor hoch über Rio de Janeiro blieb am Montagabend aus Protest gegen die rassistischen Anfeindungen gegen den 22-jährigen Brasilianer Vinicius Junior für eine Stunde im kompletten Dunkeln. "Schwarz und imposant", twitterte der Star von Spaniens Fußball-Rekordchampion Real Madrid, begrüßte eine "solidarische Aktion, die mich bewegt" und versprach, "mehr Licht in unseren Kampf" zu bringen.

Cristo Redentor bleibt im Dunkeln

Foto: AFP/SID/YASUYOSHI CHIBA

Am Tag nach den gegen seine Hautfarbe gerichteten Schmähgesängen durch Anhänger der Gastgeber beim 0:1 in Valencia ernte der 22-Jährige Solidarität aus Sport, Politik und Gesellschaft, während Ligachef Javier Tebas und Teile der Medien Vini Jr. eine Teilschuld in die Schuhe schieben wollten.

Deshalb postete der Selecao-Star am Montagabend einen Video-Zusammenschnitt mit Spottgesängen, Nachahmung von Affen-Geräuschen und -Gesten gegnerischer Fans sowie der an einer Madrider Brücke am Galgenstrick aufgehängten Gummipuppe.

"Alles registriert", heißt es im Text neben den schockierenden Szenen. "Was fehlt, um diese Personen zu kriminalisieren? Warum verlangen Sponsoren keine Rechenschaft bei La Liga? Ist es den TV-Anstalten egal, diese Barbarei jedes Wochenende zu übertragen?", fragte der Brasilianer weiter, der in dieser Saison mit 23 Toren und 21 Vorlagen der gefährlichste Stürmer der Königlichen ist.

