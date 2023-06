Trainer Xavi vom FC Barcelona hat mit Verständnis auf den Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami reagiert. "Es ist Leos Entscheidung und die müssen wir respektieren", sagte der 43-Jährige auf Twitch: "Er hatte die vergangenen beiden Jahre keine einfache Zeit und jetzt wollte er nicht mehr diesen Druck haben."

Xavi versuchte Messi von einer Rückkehr zu überzeugen

Foto: AFP/SID/LLUIS GENE

Nach seinem Vertragsende in Paris war lange Zeit über eine Rückkehr Messis zum FC Barcelona spekuliert worden. Am Mittwoch hatte der Argentinier dann bekannt gegeben, zu Inter Miami in die USA wechseln zu wollen. Xavi bestätigte, in den vergangenen Monaten oft mit Messi gesprochen zu haben, um ihn von einer Rückkehr nach Katalonien zu überzeugen.

"Vielleicht hat er es nicht so klar gesehen, das muss man respektieren", sagte der Spanier und zeigte Empathie für seinen ehemaligen Mitspieler: "Leo zu sein, kann nicht einfach sein, mit dem Fokus, der auf ihm liegt, er hat nie Ruhe". In Barcelona wäre der Druck auf Messi direkt wieder bei "10 von 10" gewesen.

Messi hatte Barcelona im Sommer 2021 verlassen, nachdem der Klub in eine finanzielle Schieflage geraten war. Seither hat sich die Situation kaum verändert, die Rückkehr war für Barca kaum zu realisieren.

