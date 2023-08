Zweites Spiel für Real Madrid, erster Doppelpack für Jude Bellingham: Der englische Nationalspieler arbeitet beim spanischen Fußball-Rekordmeister weiterhin eifrig seine Millionen-Ablöse ab. Am 2. Spieltag in Spanien führte Bellingham die Königlichen zum schwer erarbeiteten 3:1 (1:1) bei UD Almeria und traf dabei zweimal (19./60.) - schon beim Auftaktsieg gegen Athletic Bilbao (2:0) war der 100-Millionen-Zugang von Borussia Dortmund erfolgreich gewesen. ÖFB-Teamspieler David Alaba stand in der Startelf und spielte durch.

Jude Bellingham schießt Real zum Sieg

Bellingham sorgte per Doppelpack für Wende

Real steht mit 6 Punkten vorerst an der Spitze von La Liga, im weiteren Verlauf des Spieltags können noch einige Teams gleichziehen. Das gilt allerdings nicht für den Erzrivalen FC Barcelona, das Team um Ilkay Gündogan hatte zum Auftakt beim FC Getafe (0:0) Punkte liegen gelassen. Am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) steht für die Katalanen nun das Heimspiel gegen den FC Cadiz an.

Madrid geriet in Almeria überraschend erst einmal in Rückstand, das Real-Eigengewächs Sergio Arribas traf schon in der 3. Minute gegen seinen Ausbildungsklub. Dann allerdings drehte Bellingham das Spiel, und dieses Mal durfte auch Toni Kroos mithelfen. Der Ex-Weltmeister, eine Woche zuvor zunächst noch auf der Bank, stand am Samstag in der Startelf und leitete Reals 2:1 mit einer Flanke auf Bellingham ein. Nach dem Treffer von Vinicius Junior (73.) war das Spiel dann entschieden.

Auch Nationalspieler Antonio Rüdiger war nach dem Kreuzbandriss von Verteidiger Eder Militao von Beginn an dabei, in Reals Tor stand erneut der Ukrainer Andrij Lunin. Madrid hatte auf den Kreuzbandriss bei Stammtorwart Thibaut Courtois reagiert und Kepa vom FC Chelsea verpflichtet, der Spanier saß aber zunächst auf der Bank.

