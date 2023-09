Trotz Kroos-Treffer verliert Real gegen Atletico

Real Madrid hat im Stadtderby bei Atletico nach fünf Siegen aus fünf Spielen eine herbe Enttäuschung erlebt und die Tabellenführung in La Liga verloren. Der spanische Fußball-Rekordmeister ist nach dem 1:3 (1:2) mit 15 Punkten nur noch Dritter hinter Erzrivale FC Barcelona und Überraschungsteam FC Girona (beide 16).

2014-Weltmeister Toni Kroos erzielte den einzigen Treffer der Königlichen (35.), für den Lokalrivalen trafen Alvaro Morata (4./46.) und Antoine Griezmann (18.). Atletico verbesserte sich durch seinen dritten Sieg auf den fünften Platz.

Nationalspieler Antonio Rüdiger spielte beim Champions-League-Gruppengegner von Union Berlin durch, Kroos wurde in der 70. Minute ausgewechselt. Real hatte den Bundesligisten am Mittwoch zum Auftakt in der Königsklasse mit 1:0 besiegt.

