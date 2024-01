Barcelona hatte in der jüngsten Vergangenheit mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen. Trotzdem treibt der Verein die Renovierung seines Stadions rapide voran, die noch vor der Saison 2026/27 abgeschlossen sein soll.

Foto von Alessio Patron auf Unsplash

Daher wird das berühmte Camp Nou, in dem bereits mehrere legendäre Fußballspiele wie das UEFA-Champions-League-Finale 1999 stattfanden, wie beispielsweise den größten Comeback-Sieg aller Zeiten von Manchester United gegen den FC Bayern München, in der Saison 2023/24 nicht mehr bespielt werden.

Wo spielt der FC Barcelona in der Saison 2023/24?

Bekanntlich wird Barcelona in der kommenden Saison seine Heimspiele nicht mehr im Nou Camp austragen und vorübergehend ins Estadi Iluis Companys umziehen müssen.

Das Stadion ist die ehemalige Heimat des katalanischen Rivalen Espanyol. Aber es ist auch ein ikonisches Stadion, denn es war einst das Herzstück der Olympischen Sommerspiele 1992.

Das Estadi Iluis wird auch für das Training und die Frauenmannschaft zur Verfügung stehen. Das Stadion hat Platz für mehr als 55.000 Zuschauer, was bedeutet, dass die Anhänger Barcelonas trotz des Umzugs ihre einschüchternde Atmosphäre behalten werden.

Der Verein hat auch angekündigt, dass er den Fans Reisemöglichkeiten zum Estadi Iluis anbieten wird, um Unannehmlichkeiten bei der Anreise zu vermeiden.

Warum renoviert Barcelona das Stadion?

Es ist wichtig zu wissen, dass das Nou Camp bereits im Jahr 1957 erbaut wurde und daher dringend modernisiert werden muss, um den Ansprüchen des modernen Fußballs zu entsprechen und das Gesamterlebnis für jeden Fan zu verbessern.

Die Renovierung dürfte dem FC Barcelona jedoch auch finanzielle Vorteile bringen, da die Unterbringung von gut betuchten Fans und anderen VIPs für die Organisatoren von Wettbewerben bei der Auswahl der Stadien für Spiele und andere Veranstaltungen immer wichtiger wird.

Derzeit sind nur fünf Prozent des Stadions als "VIP" ausgewiesen, was bedeutet, dass der Verein bei jedem Spiel weniger einnimmt als seine europäischen Konkurrenten.

Die Renovierung ermöglicht auch die Gesamtkapazität auf 105.000 Plätze zu erhöhen, was bedeutet, dass das ohnehin schon größte Stadion in Europa nach Abschluss des Projekts noch größer sein wird. Es wird erwartet, dass das rundumerneuerte Stadion einen steileren ersten Rang haben wird, der für die Fans, die in diesem Bereich sitzen, ein wesentlich besseres Zuschauererlebnis bieten wird.

Barcelona wird sich anderen europäischen Vereinen wie Manchester City, Tottenham und Real Madrid anschließen, die alle in den letzten Jahren ihre Stadioninfrastruktur verbessert haben.

Real Madrid hat vor kurzem sein erstes Spiel im umgebauten Santiago-Bernabéu-Stadion ausgetragen, und zwar am 2. September 2023 gegen im Madrider Stadtderby gegen Getafe. Die Renovierung des Stadions durch die Architekturbüros L35, GMP Architecten und Ribas & Ribas ist nun fast schon abgeschlossen.

Die Renovierung des Bernabeu-Stadions umfasst eine Stahlfassade, ein bewegliches Dach, ein neues System für den Abtransport und die Lagerung des Spielfelds sowie eine Terrasse, die das Stadion über den Tribünen umgibt. Dadurch wird die Kapazität von 81.000 auf 85.000 Zuschauer steigen.

Wann wird das Nou Camp fertiggestellt?

Der Verein hat mit dem türkischen Bauunternehmen Limak einen Vertrag über 782 Millionen Pfund (900 Millionen Euro) abgeschlossen, um die Renovierung durchzuführen. Limak hat zugesagt, die Renovierung des Nou Camps bis zum Sommer 2026 abzuschließen.

Wenn alles nach Plan läuft, wird das Stadion pünktlich zur Saison 2026/27 voll einsatzbereit sein.

Der Verein kann jedoch schon vor dem Sommer 2026 in das Stadion zurückkehren, da das Nou Camp in der Saison 2024/25 bis zu 50 % ausgelastet sein soll.

Wie wird das Nou Camp nach der Fertigstellung aussehen?

Laut ESPN wird das renovierte Stadion über ein bewegliches Dach verfügen, das mit Solarzellen ausgestattet ist, die die neue 360-Grad-Leinwand, die den gesamten Innenraum des Stadions bedecken wird, sowie die Sicherheitssysteme mit Strom versorgen werden.

Außerhalb des Stadions werden Bürokomplexe und Vergnügungsstätten, beispielsweise Eislaufbahnen gebaut. Der Verein hofft, dass die Veränderungen sein geliebtes Nou Camp ins 21. Jahrhundert bringen werden.

Der Vorstand des FC Barcelona hat kürzlich beschlossen, das renovierte Stadion in "Spotify Camp Nou" umzubenennen, um der finanziellen Beteiligung an der Musik-Streaming-Plattform Rechnung zu tragen. Das Sponsoring-Arrangement scheint für Barcelona und Spotify bisher zu funktionieren, und die Fans hoffen, dass es auch in Zukunft sportliche Früchte trägt.

Der neue Name des Stadions wird überall zu sehen sein und daran erinnern, dass der Wettbewerb im europäischen Fußball alle Mannschaften dazu zwingt, sich mit externen Geldgebern zusammenzutun, um an der Spitze zu bleiben.

Dazu gehört unappetitliches Trikotsponsoring mit Wettfirmen und Online Casinos ebenso wie die hochvolatilen Kryptowährungsunternehmen. Die Top-Mannschaften der Gegenwart sind zunehmend auf zum Teil zwielichtige Partner angewiesen, um finanziell über die Runden zu kommen, und Barcelona ist da mit Sicherheit keine Ausnahme.

Aktuelle Baufortschritte

Am 10. Juli 2023 waren die Bauarbeiten im Nou Camp bereits weit fortgeschritten. Viele Sitze wurden bereits abmontiert bzw. verschoben, um den Weg für die Entfernung der Betonplatten freizumachen.

Das Nou Camp ist fast nicht mehr wiederzuerkennen. Es ist im Moment ein herzzerreißender Anblick für alle Fußballfans auf der ganzen Welt. Doch das Tempo der Arbeiten und die positiven Fortschritte geben einem das Gefühl der Freude und Hoffnung, dass Barcelona endlich seine Träume eines neuen Stadions erfüllt.

Nur sechs Wochen nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft durch die Katalanen wurden bereits die ersten Kräne und Abrissbirnen beobachtet, die zusammen mit 250 Arbeitern die ersten Wände des Geländes einrissen.

Wie die spanische Sporttageszeitung Mundo Deportivo berichtet, plant der FC Barcelona, den Rasen der vergangenen Saison zu verwenden, um durch ein Karbonisierungsverfahren funkelnde Edelsteine zu erzeugen, die in weniger als einer Woche zu echten Diamanten werden. Was tut man nicht alles fürs liebe Geld!