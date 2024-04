Fehlt Real: Jude Bellingham

Foto: AFP/SID/JAVIER SORIANO

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid bangt vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Bayern München am Dienstag um zwei Stammkräfte. Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (Magen-Darm-Grippe) und Ferland Mendy (muskuläre Probleme) fallen für das Ligaspiel bei Real Sociedad am Freitagabend aus. Das teilte der souveräne Tabellenführer am Donnerstag mit.

Die Begegnung beim Tabellensechsten war aufgrund des Spiels in der Königsklasse vorverlegt worden. Bei elf Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona ist Real die Meisterschaft kaum noch zu nehmen.

© 2024 SID