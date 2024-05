Jude Bellingham ist Spieler der Saison in Spanien

Foto: AFP/SID

Jude Bellingham von Meister Real Madrid ist in Spanien zum Spieler der Saison gewählt worden. Das teilte LaLiga Dienstagabend via X mit. Der 20-Jährige war im vergangenen Jahr von Borussia Dortmund zu Real gewechselt und auf Anhieb zum Leistungsträger geworden. Mit 19 Toren in 28 Ligaspielen war der Engländer treffsicherster Real-Akteur und trug maßgeblich zum Titelgewinn bei.

Der für rund 100 Millionen Euro vom BVB verpflichtete Bellingham war bereits in der Saison 2022/23 zum besten Bundesliga-Spieler gewählt worden. Am kommenden Samstag hat er die nächste Titelchance - gegen seinen Ex-Klub. Real Madrid trifft im Finale der Champions League auf Borussia Dortmund (21.00 Uhr/ZDF und DAZN).

