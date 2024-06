Hansi Flick (l.) und Lothar Matthäus

Lothar Matthäus sieht in Hansi Flick den perfekten Trainer für den FC Barcelona. "Hansi ist auch von seiner Idee, Fußball spielen zu lassen sowie der Förderung junger Spieler der ideale Trainer für Barcelona, um wieder an alte Zeiten anzuknüpfen", sagte der 63-Jährige bei einem Interwetten-Termin in Mönchengladbach.

Der ehemalige Bundestrainer Flick übernimmt ab der neuen Saison das Amt der Vereinslegende Xavi, bei den Katalanen unterschrieb er bis 2026. "Das heißt aber nicht, dass es gleich im ersten Jahr passieren muss. Man muss sich auch aneinander gewöhnen. Ich habe das Gefühl, dass Hansi zu diesem Verein passt, vor allem von seiner menschlichen Art", sagte Matthäus.

