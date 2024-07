Schuss ins Glück: Mariona Caldentey (rot) kurz vor dem 2:1

Spaniens Fußball-Weltmeisterinnen sind nach einem harten Kampf erfolgreich in ihre olympische Goldmission gestartet. Die Ibererinnen, die in Frankreich ihr Debüt bei Sommerspielen geben, bezwangen Japan zum Auftakt in Nantes nach Rückstand mit 2:1 (1:1) und haben den Einzug ins Viertelfinale im Blick.

Nach der japanischen Führung durch Aoba Fujino (13.) drehten Aitana Bonmati (22.) und Mariona Caldentey (74.) die Partie am Donnerstagabend. Spaniens weitere Gegner in Gruppe C sind Nigeria (Sonntag) und Mitfavorit Brasilien (31. Juli). Die besten zwei Teams der drei Vierergruppen ziehen ebenso wie die zwei besten Gruppendritten in die K.o.-Phase ein.

Die Spanierinnen hatten sich bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland erstmals die WM-Krone aufgesetzt. Nun peilt das Team von Coach Montserrat Tome, die im Zuge des Skandals um Ex-Verbandsboss Luis Rubiales auf der Trainerposition auf Jorge Vilda folgte, auch den Triumph bei Olympia an - allerdings konnte ein amtierender Weltmeister noch nie olympisches Gold gewinnen.

In Gruppe A legte auch Olympiasieger Kanada nach Rückstand einen Start nach Maß hin. Gegen Neuseeland jubelten die Nordamerikanerinnen über ein 2:1 (1:1).

