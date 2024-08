Das Debüt von Superstar Kylian Mbappe für Real Madrid können deutsche Fußball-Fans live im Free-TV verfolgen. Am Mittwoch zeigt Sat.1 das Duell des Champions-League-Siegers gegen Europa-League-Champion Atalanta Bergamo um den UEFA Super Cup. Anstoß in Warschau ist um 20.45 Uhr. Seine Liga-Premiere für Real könnte der 25 Jahre alte Stürmer am kommenden Sonntag (21.30 Uhr) im Rahmen des Saisonauftakts beim RCD Mallorca geben.

Mbappe soll in Madrid die nächste Ära einläuten

Foto: AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Mbappe, der bei der EM mit Frankreich im Halbfinale am späteren Europameister Spanien gescheitert war, war in diesem Sommer nach sieben Jahren bei Paris Saint-Germain ablösefrei zu den Königlichen gewechselt.

© 2024 SID