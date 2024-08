Wenige Tage vor dem Start der spanischen Fußball-Liga hat der frühere Nationaltrainer Hansi Flick mit dem FC Barcelona die Generalprobe ordentlich verpatzt. Im Testspiel beim französischen Vizemeister AS Monaco verloren die Katalanen in nahezu Bestbesetzung 0:3 (0:0). Zudem musste Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan, der erst in der 46. Minute eingewechselt worden war, bereits in der 67. Minute mit einer Platzwunde das Feld verlassen.

Flick besitzt in Barcelona einen Vertrag bis 2026

Der 33-Jährige hatte in einem Zweikampf einen Schlag mit dem Ellenbogen abbekommen. Bei Monaco stand der ehemalige Nationalspieler Thilo Kehrer über 90 Minuten auf dem Platz. Einen der drei AS-Treffer erzielte der Schweizer Nationalstürmer Breel Embolo, der in der Bundesliga bereits für Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach aufgelaufen war.

In der Vorbereitung hatten die Katalanen bisher unter anderem Real Madrid und Manchester City bezwungen. Flick, der Ende Mai in Barcelona einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hatte, startet mit seinem Team am Samstagabend beim FC Valencia in die neue Saison.

