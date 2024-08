Gündogan verlässt Barcelona nach einem Jahr wieder

Ilkay Gündogan verlässt den FC Barcelona wie erwartet und kehrt nach nur einem Jahr wieder zu Manchester City zurück. Gemeinsam mit dem englischen Meister verkündete der frühere Nationalmannschaftskapitän seinen Wechsel am Freitag in den Sozialen Medien. "Ich kann es kaum erwarten, wieder das City-Trikot zu tragen", sagte der 33-Jährige: "Die Möglichkeit zu haben, hierher zurückzukehren, bedeutet mir so viel."

Gündogan, der zu Beginn der Woche seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekannt gegeben hatte, besaß bei Barcelona noch einen Vertrag über weitere zwei Jahre. Bei ManCity, wohin er nun ebenfalls ablösefrei zurückkehrt, soll er zunächst bis Juni 2025 unterschreiben. In den vergangenen Tagen soll sich vor allem Teammanager Pep Guardiola für eine Rückkehr von einem seiner Lieblingsspieler stark gemacht haben.

"Jeder weiß, wie sehr ich Pep respektiere - er ist der beste Trainer der Welt, und die tägliche Arbeit mit ihm macht dich zu einem besseren Spieler", sagte Gündogan: "Man fühlt sich ständig gefordert, was für jeden Profi genau das Richtige ist. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit ihm zu arbeiten." Bereits von 2016 bis 2023 hatte er für City gespielt, in dieser Zeit gewann er unter anderem fünfmal die Premier League und einmal die Champions League.

"Letztlich war es eine Überraschung und kam unerwartet. Wir kennen ihn gut und hatten keinerlei Zweifel, als sich nun die Gelegenheit ergeben hat", sagte Guardiola am Freitag.

Ein Abschied von Gündogan aus Barcelona und damit von Trainer Hansi Flick hatte sich abgezeichnet. Der katalanische Klub steckt in finanziellen Nöten und muss unter anderem Gehälter einsparen. Der von RB Leipzig für zunächst 55 Millionen Euro verpflichtete Dani Olmo konnte wegen der Restriktionen der spanischen Liga bislang nicht registriert werden.

Er verlasse den Klub "in einer schwierigen Situation, aber wenn mein Weggang dem Verein finanziell helfen kann, macht mich das etwas weniger traurig", schrieb Gündogan in einer Nachricht an die Barca-Fans: "Ich wollte immer bei Barca spielen und bin sehr dankbar für eine Erinnerung und Erfahrung, die mir mein Leben lang bleiben wird."

